Кабмін збільшив кількість співробітників НКРЕ на 80 осіб - до 552

Кабінет Міністрів збільшив кількість співробітників Національної комісії регулювання електроенергетики на 80 осіб - до 552 осіб.

Відповідну постанову № 597 від 1 червня розміщено на сайті уряду.

Рішення, згідно з документом, буде діяти до завершення процесу формування Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін постановою № 552 від 30 травня збільшив кількість співробітників Національної комісії регулювання електроенергетики на 40 осіб - до 472 осіб.

Кабмін розпорядженням № 460-р від 25 травня ц.р. перерозподілив в 2011 році НКРЕ бюджетні призначення в розмірі 2 млн. 187,9 тис. грн., передбачені Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.

На сьогоднішній день функції регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги передані НКРЕ. Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг, за заявою прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, планується створити до вересня поточного року.