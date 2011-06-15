Азаров запевняє - уряд робить все можливе для диверсифікації поставок енергоносіїв

Уряд робить все можливе для диверсифікації поставок в Україну енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу.

«Ті рішення, які зараз приймаються урядом, вони дійсно створюють можливість для диверсифікації, тобто для відходу від односторонньої залежності від одного постачальника», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Російська Федерація прийняла рішення про будівництво двох газопроводів в обхід України: «Північного потоку» і «Південного потоку».

«Це їх право. Але раз вони це роблять, то у нас також є можливість займатися забезпеченням своєї енергетичної незалежності. Не залежати від одного постачальника. І ми реально це робимо», - заявив М.АЗАРОВ.

У той же час він підкреслив, що Україна не відмовляється від ідеї створення газотранспортного консорціуму за участю України, Росії та Європейського Союзу.

«Ми вважаємо цю ідею перспективною, оскільки вона зав`язує в єдине ціле власника газу, транзитера і покупця», - зазначив М.АЗАРОВ.