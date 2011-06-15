Статдані зі США обвалили ціну нафти на Нью-Йоркській біржі

На світових торгах у середу, 15 червня, ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку на фоні статданих зі США.

Зокрема, вартість липневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 0,44 долара, або на 0,44%, склавши 98,93 долара за барель.

Липневі ф`ючерси на північноморську нафтову суміш марки Brent подорожчали на 0,66 долара, або на 0,55%, до 120,82 долара за барель.

У вівторок стало відомо, що обсяг роздрібних продажів у США зменшився в травні на 0,2% - вперше за 11 місяців, передає Bloomberg.