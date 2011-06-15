“Нафтогаз” в 2011 році може експортувати до Польщі близько 200 млн. куб. м газу

НАК “Нафтогаз України” в 2011 році може експортувати до Польщі близько 200 млн. куб. м газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Володимир МАКУХА.

За його словами, саме такі обсяги на 2011 рік передбачені в контракті між НАК “Нафтогаз України” і польською державною нафтогазовою компанією (PGNiG).

«Поляки хочуть 200 млн. куб. м у 2011 році. Це передбачено договором із «Нафтогазом». Починаючи з цього року, обсяг поставок має бути різко збільшено», - сказав В.МАКУХА.

За словами заступника міністра, польська сторона спеціально з цією метою розвивала свою інфраструктуру. За словами В.МАКУХИ, в наступні роки обсяги експорту будуть приблизно на тому ж рівні.

Як повідомляв УНІАН, польський PGNiG на початку вересня 2010 року звинуватив «Нафтогаз України» в порушенні діючого до 2021 року контракту на поставки газу в польський Грубешув через припинення поставок газу. "Нафтогаз України", який пояснив припинення поставок змінами в національному законодавстві, в жовтні 2010 р. тимчасово відновив їх.

Згідно з підписаним між компаніями контрактом, «Нафтогаз» у 2011 році зобов`язаний поставити в Грубешув 200 млн. кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Польща, яка споживає щорічно близько 14 млрд. кубометрів газу, імпортує близько 9 млрд. кубометрів, головним чином, із Росії.