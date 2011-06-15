Кабмін схвалив законопроект про створення Нацкомісії з регулювання ядерної енергетики

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроект, яким передбачається створення Національної комісії державного регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра палива, енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА журналістам у середу.

“Так, такий законопроект схвалено”, - сказав він. При цьому В.МАКУХА додав, що цей орган загалом виконуватиме ті самі функції, що й державна інспекція з ядерного регулювання, але буде більше незалежним, як цього вимагає МАГАТЕ.

Як повідомляв УНІАН, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що створення такого колегіального органу із спеціальним статусом сприятиме підвищенню безпеки використання ядерної енергії, а отже знизить ризик для людей і навколишнього середовища.

«Цей проект розробляється на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони від 8 квітня 2011 року», - сказав М.АЗАРОВ.