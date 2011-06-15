Росія готова поставити необхідну кількість газу до Німеччини для заміщення АЕС – Язєв

Москва. Росія готова поставити необхідну кількість газу до Німеччини для заміщення АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Російського газового товариства (РГТ), про це президент РГТ, віце-спікер Держдуми РФ Валерій ЯЗЄВ сказав під час зустрічі з депутатами Бундестагу.

Зокрема, відповідаючи на питання німецьких колег, чи достатньо у Росії газу, аби в разі потреби провести заміщення атомної енергетики в Німеччині, В.ЯЗЄВ наголосив: «Росія вже більш як 45 років поставляє газ до Німеччини. І за цей час було лише два випадки переривання транзиту - в 2006 і 2009 роках, коли проблеми виникли з вини України».

Він нагадав, що для того, аби зняти транзитні ризики, Росія будує «Північний потік» і «Південний потік».

За словами В.ЯЗЄВА, сьогодні в Росії видобувають 650 млрд. кубів газу, а до 2030 року його видобуток становитиме 1 трлн. кубометрів. Кажучи про наявну в РФ сировинну базу, він пояснив, що «встановлені ресурси становлять 253 трлн. кубів газу, а доведені запаси - 48 трлн. кубів. І щороку ми в категорію доведених додаємо більше газу, чим видобуваємо».

«Проблема не в Росії, а в ЄС. Найсерйозніша бомба під енергобезпекою Європи - це «третій енергетичний пакет», який зараз імплементується на рівні національного законодавства Німеччини і підриває основу довгострокових контрактів», - сказав В.ЯЗЄВ.

Водночас, на його думку, «світова енергобезпека в цьому сторіччі без атомної енергетики неможлива.

«Фукусіма, якщо й зупинить програми розвитку світової атомної енергетики, то ця пауза буде в якихось країнах на рік, два, три. Ні сама Японія, ні Росія, ні Франція, ні Америка не згорнуть своїх атомних програм», - наголосив В.ЯЗЄВ.