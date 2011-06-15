Shell планує збільшити мережу АЗС в Україні до 175

Компанія з експлуатації мережі автозаправних станцій Shell на території України (ТОВ «Альянс Холдинг») планує до 2012 року збільшити мережу АЗС з 163 мінімум до 175 станцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний директор компанії з експлуатації мережі АЗС Shell в Україні Урс Шауб, в середу, 15 червня, на прес-конференції в Києві.

За його словами, в 2010 році компанія відкрила в Україні 16 нових АЗС Shell.

«У 2011 році у нас більш амбітні плани з розвитку. У цьому році ми вже відкрили 4 АЗС - дві в Києві, одну на кордоні з Угорщиною і одну на кордоні з Румунією», - сказав він.

При цьому він додав, що компанія зосередиться на відкритті АЗС у великих містах і на довгих магістралях.

Нагадаємо, на АЗС Shell реалізовується бензин А-92, А-95, фірмове паливо Shell V-Power, звичайне дизельне пальне і фірмовий Shell V-Power Diesel, а також газ - Shell PowerGas.

Як повідомлялося, станом на грудень 2010 року мережа АЗС Shell в Україні нараховувала 160 станцій. У 2009 році в Україні відкрилося 20 нових АЗС під брендом Shell, мережа налічувала 150 станцій.

Довідка УНІАН. Компанія Shell - один зі світових лідерів в енергетичній та нафтохімічній галузі. Сьогодні компанія працює в більш ніж 90 країнах світу, загальна кількість співробітників перевищує 100 тис. осіб.

У 2006 році була створена компанія з експлуатації мережі АЗС під брендом Shell в Україні. У 2007 році Shell стала першою компанією, яка запропонувала українським автомобілістам преміальне паливо Shell V-Power.