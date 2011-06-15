Бойко обговорив із спікером парламенту Швеції питання співпраці в галузі енергетики

В середу, 15 червня, міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО під час робочої поїздки до Королівства Швеція провів зустріч із спікером шведського парламенту Пером ВЕСТЕРБЕРГОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерговугілля.

У повідомленні наголошується, що сторони обговорили широке коло питань співпраці двох країн.

Ю.БОЙКО і П.ВЕСТЕРБЕРГ домовилися про взаємну підтримку у сфері реалізації проектів в енергетичній сфері, зокрема, проектів з енергоефективності, енергозбереження, розвитку альтернативних і нетрадиційних джерел енергії.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 червня, Ю.БОЙКО провів зустріч з міністром підприємництва й енергетики Швеції Мод УЛОФССОН, на якій сторони домовилися активізувати співпрацю на рівні робочих груп щодо питань реалізації конкретних проектів в енергетичній сфері.