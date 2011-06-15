Кабмін затвердив угоду з урядом РФ про співпрацю у сфері транспортування і транзиту нафти
19:03, 15 червня 2011Енергетика
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Кабінет Міністрів України (постанова від 9 червня ц.р. №612) затвердив угоду між КМУ і урядом Російської Федерації про співпрацю у сфері транспортування нафти на нафтопереробні підприємства України і її транзит територією України.
Нагадаємо, угода між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про співпрацю у сфері транспортування нафти на нафтопереробні підприємства України і її транзит територією України було підписано 26 листопада 2010 р. в Москві.
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