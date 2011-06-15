Соколовський: Росія не погодиться суттєво міняти газові контракти до 2019 року

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає малоймовірним, що Росія погодиться на суттєві зміни газових контрактів з Україною до завершення терміну їх дій.

Про це він заявив в інтерв`ю агентству УНІАН.

«Малоймовірно, що до завершення терміну дії в 2019 році росіяни погодяться на суттєві зміни в газових контрактах від 19 січня 2009 року. Їм так вигідно. Тим паче, після Харківської угоди. Це питання потрібно було жорстко ставити в березні – квітні 2010 року, коли до влади в Україні прийшла нинішня команда», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що Росія підписувала ці контракти не для того, аби міняти їх, не одержавши серйозних дивідендів”, зокрема визначених “Харківськими” угодами.

При цьому він не виключив, що Росія може піти лише на “косметичні» зміни контрактів, щоб імітувати результати переговорів з Україною.

Повністю інтерв`ю Б.СОКОЛОВСЬКОГО читайте на сайті «УНИАН-экономика» http://economics.unian.net/ukr/detail/91957