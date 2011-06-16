Ціна нафти продовжила зростання на фоні даних з КНР і США

На світових торгах у четвер, 16 червня, ціна нафти продовжила зростання на очікуваннях збільшення попиту на "чорне золото" в КНР, а також даних щодо запасів нафти та пального на гуртових складах США.

Зокрема, вартість липневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже збільшилася на 0,45 долара, або на 0,47%, склавши 95,26 долара за барель.

Липневі ф`ючерси на північноморську нафтову суміш марки Brent подорожчали на 0,99 долара, або на 0,88%, до 114 доларів за барель, передає Bloomberg.

Опубліковані Міністерством енергетики США в середу дані показали, що за тиждень, що завершився 10 червня, на гуртових складах країни відбулося зменшення запасів нафти на 3,41 мільйона барелів, до 365,6 мільйона. При цьому експерти прогнозували більш скромну цифру - в 1,8 мільйона барелів.