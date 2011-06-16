Азаров: Україна через 10 років видобуватиме 7-8 млн. тонн власної нафти

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що Україна через 10 років видобуватиме 7-8 млн. тонн власної нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після відкриття нової ділянки автодороги в обхід селища Бабанка в Черкаській області.

«Зараз ми ведемо розвідку, укладаємо договори, і десь за 10 років у Україні видобуватимемо власні, я думаю, мільйонів 7-8 тонн нафти за нашої потреби 20 мільйонів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що якщо Україна видобуватиме власної нафти на рівні третини необхідної потреби, то це впливатиме на ціну на нафту в Україні. «І то ми повинні видобувати нафта так, щоб вона була дешевшою за російську й арабську. Якщо будемо дорогу нафту самі видобувати, що ми від цього одержимо?», - наголосив керівник уряду.