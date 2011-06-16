«ЛУКОЙЛ» розраховує цього року запустити Одеський НПЗ

ВАТ "ЛУКОЙЛ" розраховує у поточному році запустити один з найбільших нафтопереробних заводів України - Одеський НПЗ, який належить компанії.

Про це сьогодні журналістам повідомив віце-президент компанії Валерій СУББОТІН у кулуарах Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає РІА “Новости”.

За словами В.СУББОТІНА, ВАТ "Транснефть" впродовж трьох тижнів опрацює можливість поставки на Одеський НПЗ російської нафті Urals через порт Південний.

Передбачається, що поставки можуть становити 5 млн. тонн нафти на рік.

Нагадаємо, «ЛУКОЙЛ» зупинив роботу Одеського НПЗ на плановий ремонт у жовтні 2010 року, на декілька місяців раніше наміченого терміну. Найбільша в РФ приватна нафтова компанія своє рішення пояснила низькою рентабельністю і несприятливою кон`юнктурою українського ринку. Раніше заступник генерального директора «ЛУКОЙЛа» повідомляв, що компанія може запустити НПЗ у березні.

Із липня 2005 року до березня 2008 року на Одеському НПЗ проходила широкомасштабна модернізація. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 році) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дозволила випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне пальне - за стандартом Євро-4.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський нафтопереробний завод» (м. Одеса) може переробляти 2,8 млн. тонн нафти на рік. З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

Компанії «ЛУКОЙЛ» належать 6 нафтопереробних заводів у Росії і за кордоном: в Україні, Болгарії і Румунії. Їх сукупна потужність становить 14 млн. тонн нафти на рік.