Україна збільшила транзит газу на 15%, нафти – скоротила на 13%

Транзит природного газу територією України в січні-травні ц.р. збільшився на 15,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України в січні-травні ц.р. скоротився на 12,9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування нафти нафтотранспортною системою України в січні-травні ц.р. скоротилося на 15,3%, а транспортування газу – збільшилося на 10,4%

Держкомстат не наводить натуральних показників транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в 2010 році транзит природного газу територією України збільшився на 2,9% порівняно з 2009 роком. Транзит нафти територією України в 2010 році скоротився на 30,8%. Загальне транспортування газу газотранспортною системою України в 2010 році збільшилося на 6,3%, а нафти – скоротилася на 22,7%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортная система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».