Зведене ТЕО «Південного потоку» має бути повністю підготовлене в 3 кв. – «Газпром»

Підготовка зведеного техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) газопроводу «Південний потік» перебуває в завершальній стадії й має бути повністю завершена в III кварталі 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками зустрічі заступника голови правління ВАТ «Газпром» Олександра МЕДВЕДЄВА і заступника голови уряду Республіки Македонії Зорана СТАВРЕВСЬКОГО в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Учасники переговорів обговорили поточні питання взаємодії в енергетичній сфері. Македонська сторона була поінформована про те, що підготовка зведеного ТЕО газопроводу «Південний потік» перебуває в завершальній стадії й має бути повністю завершена в III кварталі ц.р.», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що, враховуючи зацікавленість Македонії в підключенні до цього проекту, О.МЕДВЕДЄВ і З.СТАВРЕВСЬКИЙ домовилися активізувати співпрацю з метою виконання техніко-економічного аналізу поставок російського газу до Македонії в рамках проекту «Південний потік».

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року в Москві виконавчий директор проекту Марсел КРАМЕР заявив журналістам, що ТЕО за проектом «Південний потік» буде готове у вересні цього року.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної та Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – більш як 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Запланований початок поставок – 2015 рік.