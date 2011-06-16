Уряд максимум через 2 місяці затвердить умови приватизації підприємств енергетики

Кабінет Міністрів України через півтора-два місяці затвердить конкурсні умови приватизації держпакетів акцій низки підприємств енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також відзначив, що на найближчому засіданні уряду планується затвердити план-графік приватизації акцій енергетичних компаній, які планується виставити на продаж цього року. За його словами, до даного переліку ввійдуть всі енергетичні компанії, про приватизацію яких було оголошено раніше.

Нагадаємо, 11 травня ц.р. Кабінет Міністрів передав Фонду держмайна держпакети акцій двох енергогенеруючих і дев`яти енергопостачальних підприємств, які планується продати в 2011 році. Серед них 25% акцій «Дніпроенерго» і 45,1% акцій «Західенерго», а також по 50% акцій «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% акцій «Черкасиобленерго», по 45% акцій «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% акцій «Донецькобленерго», 25,99% акцій «Тернопільобленерго» і 25% акцій «Київенерго».