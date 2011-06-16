ВР схвалила попередній звіт ТСК щодо газових угод 2009 року

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про попередній звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 263 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, члени ТСК у проекті згаданої постанови пропонували ВР закликати усіх посадових осіб держави діяти виключно у відповідності до Конституції та Законів України. Вони вважають, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО 17-19 січня 2009 року під час ведення переговорів і підписання директив на укладання газових контрактів між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» порушила Конституцію України і закріплені законом «Про Кабінет Міністрів України» базові демократичні принципи роботи українського уряду, такі як верховенство права, законність, колегіальність, відкритість і прозорість (ст.3 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»).

На думку членів ТСК, директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори із ВАТ «Газпром» щодо укладання Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках і Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки, підписані Ю.ТИМОШЕНКО 19 січня 2009 року, стали не передбаченим Конституцією України і законами України способом особистого втручання прем’єр-міністра у хід переговорів з газових питань, що є перевищенням влади і службових повноважень голови українського уряду, яке призвело до тяжких наслідків. “Одноосібно видані і особисто підписані 19 січня 2009 року прем’єр-міністром України ТИМОШЕНКО Ю.В. «Директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром» щодо укладання Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках і Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки», скріплені гербовою печаткою Кабінету Міністрів України, корінним чином порушили принципи та положення підписаного раніше, 2 жовтня 2008 року, Меморандуму між урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про співпрацю в газовій сфері”, – йшлося у проекті постанови ВР.

З метою недопущення порушення Конституції України та демократичних принципів роботи органів державної влади і вищих посадових осіб держави, ТСК пропонувала Верховній Раді звернутися до Президента, Кабінету Міністрів, Генеральної прокуратури і Служби безпеки України з рекомендацією посилити контроль за законністю дій посадових осіб держави і посадовців органів державної влади.