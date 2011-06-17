Міненергетики розраховує - восени Україна приступить до модернізації ГТС

Міністерство енергетики та вугільної промисловості розраховує, що вже восени Україна приступить до реалізації проектів модернізації газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду заступник міністра Сергій ЧЕХ.

Він наголосив, що важливим пріоритетом залишається реалізація Спільної декларації про модернізацію газотранспортної системи, яка була підписана 23 березня 2009 року у Брюсселі між урядом України, Єврокомісією, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком і Світовим банком.

«Йде робота по розробці техніко-економічного обґрунтування проекту модернізації, і ми розраховуємо, що вже цієї осені за підтримки міжнародних фінансових організацій приступимо до реалізації конкретних проектів», - підкреслив С.ЧЕХ.