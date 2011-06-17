В Україні запровадять біржову форму продажу вугілля

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розробило концепцію впровадження біржової форми продажу вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра Сергій ЧЕХ сьогодні у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Він наголосив, що «запровадження біржової торгівлі вугільної продукції дозволить в середньостроковій перспективі отримати ринковий механізм формування ціни на вугільну продукцію, спростити та скоротити час процедури закупівлі та продажу вугільної продукції для державних підприємств».

За словами С.ЧЕХА, з урахуванням прогнозованого дефіциту вугільної продукції на світових ринках «це дозволить підвищити в конкурентному середовищі ціни на вугільну продукцію в середньому на 15-20%, що знизить рівень збитковості вугільної галузі та відповідно зменшити обсяг коштів, що виділяються з Державного бюджету для підтримки вугільної галузі.

С.ЧЕХ сподівається, що біржова торгівля дасть можливість підвищити інвестиційну привабливість вугільних підприємств. «За попередніми оцінками, зростання обсягів інвестицій може бути збільшено на 10-15%», - додав він.

Заступник міністра наголосив, що сьогодні ведеться робота по затвердженню проекту розпорядження Кабінету міністрів України про схвалення концепції впровадження біржової форми продажу вугілля.