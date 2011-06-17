ЗАЕС має намір в 2012 році одержати дозвіл на перше завантаження палива Westinghouse

Запорізька АЕС має намір в 2012 році одержати дозвіл на перше завантаження палива ТВС-W компанії Westinghouse Electric Sweden AB на енергоблок №5.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП НАЕК «Енергоатом».

У повідомленні зазначається, що на Запорізькій АЕС відбулася робоча нарада з питань реалізації контракту між НАЕК «Енергоатом» і компанією Westinghouse. Основною темою обговорень стало розширення дослідної експлуатації паливних складок ТВС-W на енергоблоку № 5 Запорізької АЕС.

На нараді презентацію компанії Westinghоuse Electric провів керівник проекту з роботи із замовниками в Європі Ерік НОРДЕСЬЙО. Він розповів про технічні характеристики палива Westinghоuse. Тепер компанія працюватиме на двох майданчиках АЕС України: два паливні завантаження підуть на Південно-Українську АЕС, одна – на Запорізьку.

За умовами контракту між НАЕК «Енергоатом» і Westinghоuse, упродовж 2011-2015 років на український ринок буде поставлено 15 перевантажень ТВС-W.

Основна мета співпраці з компанією Westinghоuse – диверсифікація постачальників ядерного палива. Це необхідно для того, щоб шляхом здорової конкуренції уникнути монопольного зростання цін, вигравши при цьому в якості.

Зараз фахівці Запорізької АЕС роблять необхідні зусилля для того, щоб в 2012 році одержати дозвіл на перше завантаження ТВС-W на блоці №5. Для цього необхідно одержати обгрунтування і дозвіл на використання палива. Належить також провести адаптацію устаткування, що є на станції, до приймання і поводження з паливом компанії Westinghоuse.

Нагадаємо, паливо компанії Westinghоuse вже використовується на блоці №3 Південно-Української АЕС (ПУАЕС), проект якого ідентичний блоку №5 ЗАЕС, і незабаром використовуватиметься на енергоблоці №2 ПУАЕС.

Компанія Westinghоuse поставляє своє паливо до Швеції, Південної Африки, Франції, Іспанії, Німеччини та інших країн. Проте Україна – перша країна, куди здійснюються поставки цього палива для реакторів ВВЕР.