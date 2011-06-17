"Газову" справу Тимошенко передано до суду

Генеральна прокуратура сьогодні вранці передала до Печерського районного суду Києва кримінальну справу проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це слідчий Олександр НЕЧВОГЛОД поінформував захисника Ю.ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА.

«Передача справи до суду відбулася з черговим грубим порушеннями Кримінально-процесуального кодексу (КПК) та всупереч здоровому глузду», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

Як зазначається в повідомленні, 16 червня було останнім днем ознайомлення з матеріалами справи. «Відповідно до вимог статей 218 та 221, Юлія ТИМОШЕНКО та її захист мали право направити до прокуратури відповідні клопотання. Вчора, о 17.15, Сергій ВЛАСЕНКО зателефонував слідчому та повідомив, що готовий передати йому близько 50 клопотань про проведення додаткових слідчих дій, допитів, очних ставок та експертиз. Оскільки НЕЧВОГЛОД повідомив, що його «нема та не буде» на робочому місці, ТИМОШЕНКО змушена була направити клопотання поштою», - підкреслили в «Батьківщині».

«Відповідно до закону, - пояснює С.ВЛАСЕНКО, - перед складанням обвинувального висновку слідчий зобов’язаний розглянути всі ці клопотання, і лише після цього приймати рішення, чи повернутися до стадії досудового слідства, чи складати висновок».

«Крім того, в будь-якому випадку починати писати висновок слідчий має право лише після того, як сплив термін на ознайомлення зі справою, в даному випадку – з 17 червня. Це означає, щоб поспіти на 09.00 ранку до суду, пан НЕЧВОГЛОД висновок писав вночі, що так само є незаконним. На фоні таких порушень, я не здивуюся, якщо до матеріалів справи вже долучено і рішення суду у даній справі», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

У «Батьківщині» також звернули увагу, що 20 червня в Апеляційному суді Києва має розглядатися питання про незаконність обмеження Ю.ТИМОШЕНКО в строках на ознайомлення з матеріалами справи.

«Таке публічне відверте нехтування законом у цій справі вчергове свідчить про те, що матеріали справи сфальсифіковані та не містять жодних доказів вини ТИМОШЕНКО», - наголосили в партії.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

16 червня С.ВЛАСЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО не встигла ознайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи про газові угоди.

«Неможливо було нормально ознайомитися з матеріалами», - сказав він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО встигла ознайомитися лише з 4 із 14 томів справи, а він як її захисник - з 6.

Як сказав С.ВЛАСЕНКО, захисники Ю.ТИМОШЕНКО попереджали Генеральну прокуратуру про неможливість вивчити весь обсяг матеріалів. «Але ніхто на це не зважав і було зроблено, по суті, все, аби позбавити ТИМОШЕНКО нормального захисту в суді», - сказав він.