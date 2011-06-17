ВР внесла зміни до закону про засади функціонування ринку природного газу

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України “Про засади функціонування ринку природного газу”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 274 народних депутата із 368 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає, що товарний природний газ - видобутий природний газ, за винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу під час його видобування, підготовки до транспортування, які не мають перевищувати встановлених нормативних обсягів, а також обсягів, які використовуються для забезпечення власних потреб газодобувних підприємств, зокрема виробничих потреб об’єктів видобутку, підготовки і транспортування природного газу, нафти і газового конденсату (технологічні цехи капітального ремонту свердловин, спецавтотранспорт, ремонтні майстерні, адміністративні споруди), виробництва тепла для опалення об’єктів, що обліковуються на балансі таких підприємств, і обсягів природного газу, які використовують на об’єктах газодобувних підприємств для виробництва продуктів нафто- та газопереробки.

Суб’єкт, уповноважений Кабінетом міністрів на формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, та його дочірні підприємства мають право експортувати товарний природний газ в обсязі, визначеному прогнозним річним балансом надходження та розподілу природного газу в Україні, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.