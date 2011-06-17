ВР ухвалила стимули для виробництва електроенергії з альтернативних джерел

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до статті 17-1 Закону України "Про електроенергетику" щодо умов стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 288 народних депутатів із 368 зареєстсрованих у сесійіній залі.

Документом встановлюється, що порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії застосовується за умови, що починаючи з 1 січня 2012 року питома вага сировини, матеріалів, основних засобів, робіт і послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об`єкта електроенергетики, що виробляє електроенергію з використанням альтернативних джерел енергії, становить не менше 15%, з 1 січня 2013 року – 30%, а з 1 січня 2014 року – 50%.

Крім цього, закон містить норму, за якою додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання є використання, починаючи з 1 січня 2013 року, на об`єктах електроенергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше 30%, а починаючи з 2014 року – 50%.