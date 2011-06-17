Лисичанський НПЗ в 2012 році може перейти на випуск палива Євро-5

ПАТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ, Луганська область) в 2012 році може перейти на випуск нафтопродуктів класу Євро-5.

Про це заявив директор з технологій - головний інженер ПАТ «ЛИНІК» Дмитро МАЛЬЦЕВ, виступаючи на Міжнародній конференції «Нафтопереробка, нафтотранзит і нефтетрейдінг в країнах СНД і Балтії» сьогодні в Одесі, повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «ТНК-ВР Коммерс».

За його словами, це стане можливим у разі підтримки української нафтопереробної галузі, зокрема - захисту НПЗ від субсидованого імпорту з країн Митного союзу.

«Українські НПЗ модернізуються, але не можуть збільшити обсяги переробки через масований імпорт з країн Митного союзу, які отримують нафту для переробки без сплати експортного мита на нафту», - підкреслив Д.МАЛЬЦЕВ.

Він зазначив, що після скасування мит на імпортні нафтопродукти в травні 2005 року частка іноземного палива на українському ринку зросла майже в 6,5 разів, що зумовило падіння внутрішнього виробництва і завантаження потужностей українських заводів на рівні 20-30%.

«Зі зростанням цін на нафту перевага імпортерів зросла, що дозволило витиснути українські НПЗ з ринку, незважаючи на проведені програми модернізації підприємств. Різниця в митах на нафту і нафтопродукти з 2005 року збільшилася в 17 разів. Тому частка імпорту з країн Митного союзу постійно зростає і в 2011 році досягне 70%. Українська нафтопереробна галузь знаходиться в глибокій системній кризі і потребує підтримки держави», - заявив Д.МАЛЬЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Лисичанський НПЗ скоротив переробку нафтової сировини на 2,8%, порівняно з 2009 роком, до 4 млн. 813,4 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) - другий за потужністю в Україні завод, здатний щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ПАТ «ЛИНІК», яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.