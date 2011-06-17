Міллер: до кінця року ціни на газ зростуть до 500 дол. за тис. куб. м

Санкт-Петербург . Голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР прогнозує, що до кінця року ціни на газ зростуть до 500 дол. за тис. куб. м

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Ми на сьогоднішній день бачимо на ринку тренд, що зростає, і цього року нас чекають нові рекорди за цінами на газ. Ми чекаємо, що до кінця року ціна досягне рівня 500 дол. за тисячу кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

За словами голови "Газпрому" О.МІЛЛЕРА, ціна на російський газ для України за довгостроковими контрактами в четвертому кварталі 2011 року може становити 500 доларів за тисячу кубометрів.