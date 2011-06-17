«Укртрансгаз» вже накопичив у ПСГ 14,8 млрд. куб. м газу

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» станом на 15 червня накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 14,8 млрд. куб. м природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошують, що з початку періоду закачування в підземні сховища газу закачано 4,8 млрд. куб. м. газу, що на 0,9 млрд. куб. м. перевищує показники минулого року.

Відповідно до затверджених планом-графіком організаційно-технічних заходів щодо забезпечення стабільної роботи філій ДК «Укртрансгаз» в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр. протягом травня освоєно 122 млн. грн., при запланованих 74 млн. грн.

Також у повідомленні зазначено, що всього до нового опалювального сезону 2011/2012 рр. ДК «Укртрансгаз» планує капітально відремонтувати 36 свердловин ПСГ (у минулому році було відремонтовано 38 при запланованих 32) та 278 газорозподільних станцій (торік відремонтовано 299 при запланованих 277) і 49 газоперекачувальних агрегатів. Для оперативного реагування на можливі кризові ситуації під час осінньо-зимового періоду 2011/2012 років «Укртрансгаз» створює запас хімічних реагентів в обсязі 1200 тонн. Торік ця цифра склала 920 тонн.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» має 12 ПСГ загальною активною ємністю близько 31 млрд. куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію, і виконують такі основні функції: регулюють сезонні нерівномірності газопостачання в Україні; компенсують коливання в споживанні природного газу в європейських країнах.