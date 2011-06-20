“Нафтогаз” оцінює модернізацію ГТС у 3,5 млрд. доларів
08:58, 20 червня 2011Енергетика
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НАК "Нафтогаз України" оцінює модернізацію української газотранспортної системи, яку планують розпочати восени поточного року, в 3,5 мільярда доларів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови НАК Вадим ЧУПРУН в ефірі "5 каналу".
“Модернізація коштуватиме, ми запланували у майстер-плані, в межах 3,5 мільярда доларів", - сказав В.ЧУПРУН.
Він також зазначив, що Україна у поточному році самостійно починає модернізацію ГТС, але сподівається на підтримку Євросоюзу і Росії.
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