“Нафтогаз” оцінює модернізацію ГТС у 3,5 млрд. доларів

НАК "Нафтогаз України" оцінює модернізацію української газотранспортної системи, яку планують розпочати восени поточного року, в 3,5 мільярда доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови НАК Вадим ЧУПРУН в ефірі "5 каналу".

“Модернізація коштуватиме, ми запланували у майстер-плані, в межах 3,5 мільярда доларів", - сказав В.ЧУПРУН.

Він також зазначив, що Україна у поточному році самостійно починає модернізацію ГТС, але сподівається на підтримку Євросоюзу і Росії.