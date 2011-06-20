Казахстан пропонує створити всесвітню енергетичну організацію для координації видобутку і розподілу всіх видів енергоресурсів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, з відповідною ініціативою президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ виступив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Вважаю, що назріла необхідність створення світової енергетичної організації. Вона повинна координувати видобуток і розподіл усіх видів енергетичних ресурсів у світі, а також наукові дослідження. Ця організація повинна вести моніторинг і врегулювати питання у сфері безпеки енергетики», - сказав Н.НАЗАРБАЄВ.

За його словами, це дасть змогу без зайвих проблем і панічних настроїв застосовувати будь-яку енергію у світі, і зокрема ядерну, без якої не обійтися.

Він вважає, що, виробивши спільні підходи до збалансованого використання енергії, світова спільнота створить основу і для глобальної екологічної безпеки.