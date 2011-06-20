Україна та Китай підписали меморандум про взаєморозуміння в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали керівники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Державної адміністрації енергетики КНР. Згідно з положеннями меморандуму, сторони, визначаючи важливість розвитку співробітництва в енергетичній галузі на міждержавному рівні, визначають основи для такої взаємодії з урахуванням національних інтересів обох країн.

Як основні напрями співпраці у сфері енергетики у документі фіксується: спільна участь у реалізації проектів у нафтогазовій сфері, обмін інформацією щодо енергетичних об’єктів на території двох країн, які планується побудувати чи модернізувати; співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії в рамках і у відповідності з чинними договірними документами. Співробітництво здійснюватимуть в рамках спільної робочої групи з енергетики чи в інших форматах за згодою сторін.