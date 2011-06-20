За тиждень ціни на нафтопродукти в Україні збільшилися в середньому на 1,4%

З 13 по 20 червня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,4 - 2,2% (у середньому на 1,4%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95» (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95", з 13 по 20 червня 2011 середні по Україні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - збільшилися на 1,9%, або 190 грн. / тонна, - до 12 030 грн. / тонна;

на бензин А-92 - збільшилися на 1,2%, або 110 грн. / тонна, - до 12 690 грн. / тонна;

на бензин А-95 - збільшилися на 0,4%, або 50 грн. / тонна, - до 12 840 грн. / тонна;

на дизельне пальне - збільшилися на 2,2%, або 110 грн. / тонна, - до 10 100 грн. / тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.