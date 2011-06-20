Міненерговугілля і китайська Sinohydro домовилися про будівництво ГЕС в Україні

Міністерство вугільної промисловості і Sinohydro Corporation Limited (Китай) домовилися про співпрацю у будівництві гідроелектростанцій в Україні.

Відповідний меморандум міністерство і китайська компанія підписали 8 червня, повідомила прес-служба Міненерговугілля у понеділок, 20 червня.

Прес-служба міністерства не уточнює жодних інших подробиць досягнутих домовленостей.

Довідка УНІАН. Sinohydro Corporation Ltd засновано в 2004 році. Статутний капітал компанії становить 122 млн. дол. Спеціалізується на будівництві і модернізації ГЕС.

В Україні експлуатується 10 великих ГЕС і ГАЕС. Оператором 9 станцій загальною встановленою потужністю 5007,6 МВт є державна компанія «Укргідроенерго». Ташлицька ГАЕС, що будується, на даний час у складі двох гідроагрегатів (302 МВт у турбінному режимі) входить до складу НАЕК «Енергоатом».