Законопроект про маркування пального потребує доопрацювання – учасник ринку

Законопроект «Про впорядковування обороту нафтопродуктів», прийнятий Верховною Радою у першому читанні в травні, не дає чіткого розуміння того, як на практиці працюватиме система обов`язкового маркування підакцизних нафтопродуктів.

Таку думку висловив виконавчий директор ТОВ «ТНК-BP Коммерс» Фелікс ЛУНЬОВ у коментарі тижневику «Експерт-Україна».

«Будь-які ініціативи, спрямовані на створення конкурентних умов роботи на ринку і посилення контролю якості нафтопродуктів, можна лише вітати… Однак для досягнення бажаних цілей систему маркування пального треба доопрацювати, сьогодні цей документ досить сирий», - сказав Ф.ЛУНЬОВ.

За словами топ-менеджера, запропонована схема маркування нафтопродуктів породжує безліч питань, пов`язаних з додаванням маркеру, зберіганням і транспортуванням маркованих нафтопродуктів.

«Не зрозуміло, на якому етапі і де саме має додаватися маркер. На наш погляд, найбільш правильно додавати його безпосередньо до цистерни при транспортуванні. Так і імпортери, і виробники перебуватимуть в однакових умовах. Проте в законі це не прописано», - сказав Ф.ЛУНЬОВ.

Він підкреслив, що прослідкувати за допомогою маркера походження пального неможливо, оскільки хімречовина відрізняється тільки залежно від розміру акцизу. Так, якщо акцизи на дизельне пальне диференційовані залежно від вмісту сірки, для кожного вигляду застосовуватимуться різні маркери. Для бензинів, де немає градації за акцизами, застосовуватиметься один маркер. Це означає, що бензини Євро-5 і бензини Євро-2 маркуватимуться однаково, що не дасть змоги контролювати їх якість.

За словами топ-менеджера, методику додавання маркерів і поводження з маркованими нафтопродуктами зараз не конкретизовано, документ визначає лише загальні підходи і принципи.

«Немає схеми точного дозування маркера, не зрозумілі умови його приймання і зберігання, а також повернення придбаних, однак не використаних маркерів учасниками ринку. Немає упевненості у тому, що додавання маркера не впливатиме на фізико-хімічні властивості пального, терміни і умови його зберігання, не позначиться на роботі двигуна. Є ще безліч технічних і технологічних умов, які треба уточнити до того, як ухвалювати закон у цілому», - підкреслив виконавчий директор ТОВ «ТНК-ВР Коммерс».

Топ-менеджер закликав розробників законопроекту детально відпрацювати з галузевими експертами всі аспекти маркування нафтопродуктів, враховуючи технологічні особливості вітчизняних НПЗ і нафтобаз.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про впорядкування обороту нафтопродуктів».

Законопроектом визначаються основні принципи державного регулювання контролю над оборотом нафтопродуктів, забезпечення їх високої якості, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом і оборотом нафтопродуктів на території України.

Законопроектом передбачено, що підакцизні нафтопродукти, які виробляються або ввозяться на митну територію України і призначені для використання для власних виробничих потреб, передачі або прийняття на комісію або продажу на митній території України, підлягають обов`язковому маркуванню маркерами акцизного податку залежно від вигляду і розміру ставок акцизного податку.