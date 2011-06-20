«Газпром» заробить на поставках газу до Європи 60 млрд. доларів за рік

Виручка "Газпрому" від експорту газу до Європи цього року становитиме 60 мільярдів доларів. Таку заяву зробив заступник голови газового концерну Олександр МЕДВЕДЄВ, передає РІА «Новости». Раніше в «Газпромі» прогнозували виручку на рівні 53-55 мільярдів доларів.

О.МЕДВЕДЄВ сказав, що в січні-травні 2011 року загальна експортна виручка «Газпрому» становила 36,3 мільярда доларів. Минулого року експортна виручка концерну від експорту газу до далекого зарубіжжя досягла 44 мільярдів доларів.

Як відзначив заступник голови газової монополії, в грудні 2010 року і травні 2011 року «Газпром» одержав авансові платежі за контрактами «бери або плати» у розмірі 1,2 мільярдів доларів. Очікується, що найближчим часом компанія також одержить платіж від Туреччини на мільярд доларів. За оцінками О.МЕДВЕДЄВА, такий обсяг платежів відповідає віртуальному експорту газу у розмірі 7,2 мільярдів кубометрів.

Всього цього року, згідно з оптимістичним прогнозом «Газпрому», експорт газу до далекого зарубіжжя становитиме 158 мільярдів кубометрів, зокрема, до країн Європи - до 155 мільярдів кубометрів. Раніше в концерні оцінювали обсяг поставок до ЄС на рівні 138,6 мільярдів кубометрів.

У «Газпромі» відзначили збільшення попиту на російський газ серед європейських країн. У першому кварталі 2011 року поставки палива партнерам концерну в Європі зросли на 12 відсотків, а за підсумками п`яти місяців - на 17 відсотків.