«Дніпроенерго» має намір залучити кредити на 1,45 млрд. грн.

Енергогенеруюча компанія «Дніпроенерго» (Запоріжжя) оголосила відкриті торги з відбору банку для надання двох кредитних ліній на 1,454 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому у «Віснику державних закупівель».

Згідно з повідомленням, на торги виставлено 2 лоти: надання невідновлюваної кредитної лінії в розмірі 780 млн. грн. на період з вересня 2011 р. по грудень 2016 р., а також на надання 673,95 млн. грн. на період з вересня 2011 р. по листопад 2017 р.

Заявки учасників торгів приймаються до 20 липня, тоді ж планується їх розкриття.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 50%+1 акція є НАК «Енергетична компанія України», 47,55% – ДТЕК, решти – міноритарні акціонери.

До складу компанії входять три ТЕС – Запорізька, Криворізька і Придніпровська – загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності електростанцій України.