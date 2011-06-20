Американські аудитори проводять перевірку щодо «газової справи» Тимошенко - Власенко

Юридична фірма «Covington & Burling LLP» і аудиторська компанія BDO найближчим часом нададуть свій звіт щодо «газової справи» екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО .

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

«Компанії вивчають газову справу і найближчим часом ми очікуємо їх звіт по газовій справі», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він нагадав, що згідно з оприлюдненим звітом цих компаній, з боку колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО у справах щодо кіотських грошей та закупівлі автомобілів «Опель-Комбо» немає доказів порушення закону.

За словами С.ВЛАСЕНКА, під час підготовки звіту використовувалися офіційні документи, які були підставою для звіту компанії «Trout Cacheris», а також офіційні відповіді державних органів в Україні, в тому числі на запити народних депутатів, які були надані українською стороною.

С.ВЛАСЕНКО повідомив, що це дослідження буде використано захистом Ю.ТИМОШЕНКО у зверненні до Європейського суду з прав людини.

В той же час він не уточнив, коли саме захист Ю.ТИМОШЕНКО звернеться до Євросуду, але зауважив, що це відбудеться найближчим часом.

Що стосується результату аналізу по газовій справі Ю.ТИМОШЕНКО, то, за словами С.ВЛАСЕНКА, ці матеріали планується долучити до матеріалів захисту.

«Ми будемо робити спробу долучити цей звіт до матеріалів справи. Я не переконаний, або, скоріш за все, переконаний, що його не долучать, бо владі не потрібні будь-які чергові докази невинуватості ТИМОШЕНКО», - сказав захисник Ю.ТИМОШЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО додав, що замовником цих перевірок цих компаній є безпосередньо Ю.ТИМОШЕНКО та партія «Батьківщина». В той же час він уникнув відповіді на запитання, в яку суму оцінюються послуги.

«Ми знайшли джерела фінансування», - сказав він, додавши, що про остаточну суму можна буде говорити по закінченню всіх перевірок.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду і ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів "Опель Комбо". Загальна сума завданої державі шкоди становить 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлене звинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом, і в нанесенні державі іншої шкоди.

Також на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

17 червня Генпрокуратура передала до Печерського районного суду Києва кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод.