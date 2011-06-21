Україна не має наміру віддавати Росії борги ЄЕСУ

Україна не має наміру віддавати Росії борги корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після ознайомлення з підготовкою до початку роботи нового хірургічного корпусу Національного інституту раку.

М.АЗАРОВ переадресував питання журналістів про те, чи буде Україна віддавати борг Росії, медикам, які спостерігали за брифінгом. «Будемо борги ТИМОШЕНКО віддавати Росії?», - запитав М.АЗАРОВ у медиків. І отримав негативну відповідь. «Ось, люди за мене відповіли», - зазначив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в ЗМІ з`явився лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра М.АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації "Єдині енергетичні системи України" в сумі 405,5 млн. дол.

"Міністерство оборони Російської Федерації звертається до вас для вирішення питань, пов`язаних з неналежним виконанням корпорацією "Єдині енергетичні системи України" взятих на себе зобов`язань перед Міністерством оборони РФ на виконання генеральної угоди... про порядок поставок продукції виробничо-технічного призначення для потреб Міністерства оборони РФ" , - наголошується в листі, передає «Українська правда».

"В результаті неналежного виконання угод загальна сума непогашеної заборгованості корпорації "ЄЕСУ" перед Міністерством оборони РФ становить 405,5 мільйонів доларів", - заявили в російському відомстві.

"Прошу вас розглянути питання про погашення існуючої заборгованості в сумі 405,5 мільйонів доларів", - уточнює А.СЕРДЮКОВ.

Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію «ЄЕСУ».

У відповідь на це в БЮТ заявили, що влада залучає Росію для посилення політичних репресій проти колишнього прем`єр-міністра, лідера «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО.

Як зазначив депутат із «БЮТ-Батьківщини» Сергій ПАШИНСЬКИЙ, коментуючи інформацію про існування листа міністра оборони Росії А.СЕРДЮКОВА на ім`я прем`єра М.АЗАРОВА з вимогою погасити борг ЄЕСУ перед Міноборони РФ, «якщо цей лист не фальшивка, то, очевидно, по-перше, що він написаний на прохання української сторони, а, по-друге, він містить безглузді й необгрунтовані претензії 15-річної давності до України, оскільки держава не несе відповідальності за борги комерційних структур».

«А щодо ЄЕСУ, то вона, варто нагадати, за вказівкою КУЧМИ була в 1997 році повністю зруйнована тодішнім керівником податковою АЗАРОВИМ. Може, саме тому до нього й звертаються?», - сказав С.ПАШИНСЬКИЙ.