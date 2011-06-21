«Укргазвидобування» збільшила обсяги буріння на 29%

Буровими підприємствами ДК «Укргазвидобування» у січні-травні 2011 року пробурено 110 тис. м проходки, що на 25 тис. м, або на 29%, більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні наголошують, що з початку року обсяги експлуатаційного буріння склали 53 тис. м, пошукового - 57 тис. м.

Також у повідомленні сказано, що в даний час компанія веде буріння 59 свердловин, основні роботи здійснюються на Яблунівському, Березівському, Східно-Полтавському і Західно-Хрестищенському родовищах. Зокрема, на Березівському родовищі завершено буріння двох свердловин з дебітом 150 і 65 тис. куб м на добу.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» - найбільша газовидобувна компанія України. За підсумками 2010 року підприємствами Компанії видобуто 14,8 млрд. куб. м газу, майже 75% загального видобутку в Україні.

ДК «Укргазвидобування» веде діяльність в 11 регіонах України. До складу ДК входить бурове управління «Укрбургаз», яке складається з Хрестищенського, Шебелинського, Полтавського та Стрийського відділень.