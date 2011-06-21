Україна і РФ не до кінця використовують потенціал своїх ГТС для транспортування газу - Язєв

Москва. Україна і РФ не до кінця використовують потенціал своїх ГТС для транспортування газу до Європи.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи Російського газового товариства (РГТ), про це президент РГТ, віце-спікер Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ сказав на зустрічі експертів Російського газового товариства та Національного газового союзу України.

«Сьогодні в наявності суттєвий невикористаний потенціал газотранспортних систем Росії та України для здійснення подачі газу в країни Євросоюзу. І в спільних інтересах обох країн стимулювати зростання споживання газу в Європі і задовольняти цей попит», - сказав В.ЯЗЄВ.

Досягнення цілком очевидних економічних цілей, на думку парламентарія, ускладнюється деякими політичними чинниками і нестабільністю правового поля в Європі в цілому.

На його думку, пріоритетними завданнями в енергетичних стратегіях Росії та Україні повинні бути енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності.

«Газова галузь є як об`єктом, так і інструментом енергоефективності. І ми чудово розуміємо, наскільки важливо знижувати енергетичні витрати на транспортування природного газу і наскільки близькі технічно наші можливі рішення. Очевидним є необхідність співпраці в дегазації вугільних пластів і корисному використанні одержуваного при цьому метану», - сказав він.

В.ЯЗЄВ також назвав хорошою областю для співпраці використання природного газу як моторного палива.

На його думку, основними темами до кінця цього року і на 2012 рік є розширення розробок у галузі транспорту газу, оптимізація витрат на його транспортування і зберігання, зниження викидів парникових газів.

В.ЯЗЄВ також вважає, що корисним є і поширення позитивного досвіду кращих підприємств газової галузі, особливо в області інноваційного розвитку. Спільними зусиллями російських і українських експертів може бути виконаний аналіз програм та проектів модернізації об`єктів газового транспорту, особливо на маршруті постачань російського газу через Україну до країн Євросоюзу, вважає він.

Віце-спікер підкреслив, що газовим галузям Росії та Україні доведеться працювати в умовах змінного політико-правового поля. У Росії розробляються нові законопроекти та нормативно-правові акти, уточнюється Генеральна схема розміщення об`єктів газової галузі. Російські учасники газового ринку уточнюють свої стратегії в умовах набуття чинності в Євросоюзі «третього енергетичного пакету». Правові умови для енергетики України також змінюються під впливом ряду міжнародних зобов`язань, зокрема про Енергетичне співтовариство, і прийнятих законів, додав він.

За підсумками зустрічі В.ЯЗЄВ і голова НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін підписали меморандум, в який увійшли пропозиції, висловлені експертами.

Довідка УНІАН. За даними Gazprom Data Book 2010, Росія торік експортувала близько 220 млрд. кубометрів газу, майже 150 млрд. з яких - в країни Європейського Союзу.