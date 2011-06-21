Оптимізація ціноутворення на імпортний газ є основним завданням «Нафтогазу» – Бакулін

Оптимізація ціноутворення на імпортний природний газ є основним завданням для Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Про це сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, виступаючи на Російському Нафтогазовому Конгресі 2011, який проходить 21-23 червня в Москві, повідомили УНІАН в управлінні зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У своєму виступі, присвяченому співпраці України та Росії в нафтогазовому комплексі, Є.БАКУЛІН назвав ціну природного газу, яка розраховується за формулою, зафіксованою в підписаних попереднім урядом контрактах, завищеною.

Він також висловив надію, що буде досягнуто компроміс у позиціях обох сторін щодо питань ціноутворення на російський природний газ і гарантій обсягів його транзиту через територію України.

Також у повідомленні зазначається, що 22 червня ц.р. у рамках Конгресу відбудеться круглий стіл на тему «Нафтогазовий комплекс України: забезпечення стабільності та розвитку», в якому візьмуть участь голова правління компанії Є.БАКУЛІН, керівники ДК «Укртрансгаз», ВАТ «Укртранснафта», ДК «Укргазвидобування», ГПУ «Шебелинканафтогазвидобування», БУ «Укрбургаз» та ін.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.