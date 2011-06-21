Україна за 5 місяців збільшила експорт електроенергії на 16%

Україна в січні-травні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 16,4%, або 291,1 млн. кВт/год., порівняно з січнем-травнем 2010 року – до 2,071 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У травні ц.р. експорт електроенергії з України зріс на 35,1%, або на 109,2 млн. кВт/год., порівняно з травнем 2010 року, – до 420,3 кВт/год.

У січні-травні експорт української електроенергії до країн Східної Європи збільшився в 2,1 раза, або на 574,9 млн. кВт/год., – до 1,109 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером із українського боку в східноєвропейському напрямку є ТОВ «Східенерго», що входить у структуру приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за зазначений період експорт української електроенергії до Угорщини зріс у 2,8 раза – до 647,4 млн. кВт/год., до Словаччини – в 1,84 раза, до 454,7 млн. кВт/год. Із травня поновилися комерційні поставки української електроенергії до Румунії. За місяць їх обсяг становив 7,2 млн. кВт/год.

Експортні поставки електроенергії до Польщі з України в січні-травні ц.р. не здійснювалися.

Експорт електроенергії до Молдови, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-травня зріс до 144,8 млн. кВт/год. проти 3,2 млн. кВт/год. за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії в цьому напрямку «Пауер Трейд» почала з квітня ц.р.

З початку року до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 808,7 млн. кВт/год., що на 34,9% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. В травні українські компанії припинили експорт електроенергії до Білорусі у зв`язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на тлі різкої девальвації національної валюти Білорусі.

Крім того, в травні в рамках договору про погодинну міждержавну торгівлю електроенергією ДПЗД "Укрінтеренерго" поставило до Росії 8,3 млн. кВт/год. електроенергії, тоді як у січні-квітні поточного року поставки в цьому напрямку не здійснювалися.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

Україна в 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з українського боку здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрямок, ДПЗД "Укрінтеренерго" – білоруський напрямок.