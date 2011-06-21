Росія с 22 червня припиняє постачання електроенергії до Білорусії

"Інтер РАО" с 22 червня тимчасово повністю припиняє постачання електроенергії до Білорусії у зв`язку з відсутністю чергового транша оплати в рахунок боргу, заявив у вівторок РІА “Новости” офіційний представник компанії.

Другий транш повинен був поступити 20 червня.

"Дане припинення постачань зафіксоване контрактом і додатковими угодами до нього. Комерційна компанія не може поставляти електроенергію в борг", - сказав співбесідник агентства.