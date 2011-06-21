Кабмін пропонує врегулювати процедуру закупівель ядерного палива

Кабінет міністрів України пропонує врегулювати процедуру закупівель ядерного палива, а також послуг, пов`язаних із виробництвом палива та поводженням з ним.

Про це сказано в законопроекті «Про особливості здійснення закупівель ядерного палива» (рег. № 8709), розміщеному на сайті Верховної Ради

Документом, зокрема, пропонується розширити можливість застосування процедури торгів із одним учасником не лише на закупівлю свіжого ядерного палива, але й на послуги, пов`язані з його виробництвом (конверсія, збагачення, фабрикація), а також на послуги, пов`язані з поводженням, у тому числі й з відпрацьованим ядерним паливом.

Крім того, законопроект визначає, що дія договорів із закупівлі ядерного палива може продовжуватися на термін, достатній для проведення процедури закупівлі на суму коштів не більше 20% вартості, визначеної в договорі.