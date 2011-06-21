Держінвестицій розпочало відбір проектів із альтернативної енергетики

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами почало відбір проектів із альтернативної енергетики в рамках національного проекту «Енергія природи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході представлення проекту повідомив голова Держінвестицій Владислав КАСЬКІВ.

За його словами, проект «Енергія природи» спрямовано на стимулювання будівництва в Україні енергетичних потужностей, що використовують відновлювальні джерела енергії.

В.КАСЬКІВ повідомив, що відбір і аналіз представлених відомству проектів, що претендують на отримання статусу національних, проводитиметься спеціальною експертною групою, яка вже сформована. Водночас, відомство поки не визначилося з деталізованим переліком критеріїв, за якими проводитиметься відбір проектів, що представляються.

При оцінці проектів група братиме до уваги такі характеристики: масштабність проекту, наявність довгострокового прогнозу виробництва електроенергії; відсутність негативного впливу на природне середовище; можливість підключення електростанцій до енергосистеми; фінансова спроможність заявника розробити проект електростанції.

Голова агентства додав, що одним із можливих способів стимулювання реалізації відібраних проектів може стати пайова участь держави в них на умовах державно-приватного партнерства.

При цьому В.КАСЬКІВ нагадав, у Держбюджеті-2011 на держпідтримку проектів, що мають статус національних, зокрема у галузі альтернативної енергетики, передбачено близько 0,5 млрд. грн.