236 млн. грн. додатково піде на вирішення Чорнобильських проблем

236 млн. грн. із 305 млн. грн. додаткового фінансування у 2011 році з державного бюджету виділено Міністерству надзвичайних ситуацій на вирішення проблем, які пов`язані з Чорнобильською проблематикою.

Про це під час брифінгу повідомив голова Державного агентства з управління Зоною відчуження Володимир ХОЛОША, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Він зазначив, що 139 млн. грн. виділено на підтримку в безпечному стані Чорнобильської атомної електростанції, а ще “129 млн. грн. підуть на виплату пенсій для людей, які працюють в особливо шкідливих умовах праці, пов`язаних з іонізуючим фактором”.

В.ХОЛОША повідомив, що 9 млн. грн. виділено на придбання житла для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 5 млн. грн. - на медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань серед постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

За словами В.ХОЛОШІ, «із 305 млн. грн. частина грошей виділена на підвищення заробітної плати», і «це кошти, які пішли не на центральний апарат, а на підрозділи Гідрометеорологічної служби та цивільного захисту».

В.ХОЛОША також повідомив, що 18 млн. грн. надано на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини у Лозовій (Харківська область).