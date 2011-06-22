Кабмін ініціює створення Нацкомісії ядерного регулювання

Кабінет міністрів України пропонує створити Національну комісії. регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії.

Про це йдеться у відповідному законопроекті (рег. № 8714), внесеному урядом на розгляд Верховної Ради.

Згідно з документом, Нацкомісія ядерного регулювання створюється Президентом України як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. На відомство буде покладено функції державного регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в державі.

До складу комісії має входити голова і чотири члени комісії, яких призначатиме на посаду терміном на шість років за поданням прем`єр-міністра України і звільнятиме з посади Президент України.

Комісія також матиме свої міжрегіональні територіальні органи.

На даний час функції регулятора в ядерній енергетиці покладено на Державну інспекцію ядерного регулювання України.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 15 червня схвалив законопроект, яким передбачається створення Національної комісії державного регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергетики.

На відкритті засідання прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що створення такого колегіального органу зі спеціальним статусом сприятиме підвищенню безпеки використання ядерної енергії, а отже, знизить ризик для людей і навколишнього середовища.

«Цей проект розробляється на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 8 квітня 2011 року», - сказав М.АЗАРОВ.