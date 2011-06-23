До 2015 р. Україна може збільшити видобуток газу на 3 млрд. куб. м – Продан

Україна може збільшити власний видобуток газу в найближчі п`ять років на 3 млрд. куб. м, порівняно з 2010 р., – до 23 млрд куб. м. Таку думку висловив екс-міністр палива й енергетики Юрій ПРОДАН в інтерв`ю журналу WEEKLY.UA. «Перш за все, необхідно використати потенціал морського шельфу, адже на суші запаси вуглеводнів практично виснажені. Зрозуміло, що для нарощування видобутку — придбання устаткування, буріння свердловин — необхідні значні кошти. У нашій країні підприємств, які можуть здійснити такі інвестиції, дуже мало. Приватних, мабуть, взагалі немає. А «Нафтогаз», попри його нинішній фінансовий стан, може впоратися з цим завданням. Наприклад, якщо плани з виходу держкомпанії на IPO буде здійснено, вона одержить добре джерело коштів як для збільшення видобутку газу, так і для модернізації газотранспортної системи», – відзначив Ю.ПРОДАН.

На його думку, потужні компанії зі світовим іменем також здатні на інвестиції в газову галузь. Але для цього необхідно розробити відповідну законодавчу базу з аукціонним принципом допуску до розробки ресурсів, що створює рівні умови для всіх компаній.

Разом з тим екс-міністр висловив думку, що розраховувати на вагому роль нетрадиційного газу, як і інші альтернативні джерела енергії в загальному енергобалансі країни найближчим часом не варто.

«У найближчі п`ять років їх частка в енергобалансі навряд чи перевищить 7–10%. Адже розвиток альтернативних джерел вимагає величезних капіталовкладень, більших, ніж потрібно для купівлі того ж газу», – вважає Ю.ПРОДАН.

Водночас він не погодився з твердженням представників російської влади про те, що потреба в транзиті газу українською газотранспортною системою (ГТС) відпаде після запуску Північного і Південного потоків.

«Наша ГТС не простоюватиме. Після запуску «Північного потоку» Україна може втратити до 25–30 млрд. куб.м транзиту, при цьому подальше зниження обсягів залежатиме від термінів будівництва «Південного потоку» і зростання споживання газу в Європі. Наша ГТС збереже транзит газу на рівні не менш як 60 млрд. куб. м газу. При цьому в умовах економічно обґрунтованого тарифу на транзит газу і реформування НАК «Нафтогаз України» за європейськими стандартами наша ГТС нормально функціонуватиме і модернізуватиметься», – підсумував екс-міністр.