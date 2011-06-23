«Укрнафта» має намір створити незалежну нафтопромислову сервісну компанію

ПАТ «Укрнафта» - провідна нафто-і газодобувна компанія України, що володіє мережею автозаправних станцій, оголосила про початок перегляду своєї стратегії щодо сервісних операцій з буріння і капітального ремонту свердловин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошують, що метою перегляду стратегії компанії є створення незалежної української сервісної компанії, яка буде надавати весь спектр нафтопромислових послуг як «Укрнафті», так й іншим компаніям, що працюють в українському нафтогазовому секторі.

При цьому компанія зазначає, що «Укрнафта» - найбільший споживач сервісних послуг з буріння і супутніх сервісів в Україні. У структурі компанії є значна кількість підрозділів по бурінню, які своїми силами забезпечують весь спектр супутніх послуг, з оперативними базами, розташованими у трьох областях (Сумській, Чернігівській та Івано-Франківської)

Завдяки очікуваному збільшенню показників у виробничій програмі компанії, а також враховуючи необхідність підвищити рівень технічних та оперативних стандартів, компанія оцінює низку стратегічних альтернатив, пов`язаних з потенціалом нового бізнесу.

Під час перегляду стратегії керівництво «Укрнафти» проводитиме переговори з міжнародними нафтопромисловими сервісними компаніями з метою визначення оптимального партнера (чи партнерів), які допоможуть втілити бачення «Укрнафти» щодо розвитку нафтопромислової сервісної компанії, яка буде надавати послуги відповідно до світових технологічних та оперативних стандартів.

«Керівництво «Укрнафти» переконане в правильності використання цієї привабливої можливості для створення української нафтопромислової сервісної компанії, яка буде базуватися на наявних сервісних активах« Укрнафти ». Це відбувається саме в той момент, коли існують всі передумови для зростання даної індустрії в Україні, пов`язані з підвищенням рівня активності в традиційному нафтогазовому секторі, а також зі значним підвищенням ролі сланцевого газу», - зазначив глава правління компанії Пітер ВАНХЕККЕ.

При цьому він додав, що «ця ініціатива забезпечить компанії технологічну модернізацію і одночасно привабливу альтернативу для всіх гравців на українському ринку. Ми також вважаємо, що цей проект - кращий спосіб захистити і гарантувати існування сильної наукової бази в країні».

«Ми перебуваємо в активному пошуку міжнародного технологічного партнера або партнерів, які візьмуть участь у цьому проекті. Ми очікуємо, що проект прийме остаточну форму в першому кварталі 2012 року», - зазначив він.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» - лідер серед нафтогазових компаній України, акції яких розміщені на біржах. Компанія видобуває понад 65% нафти, понад 25% газового конденсату і більше 12% від обсягу природного газу, який видобувається в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними видобувними підрозділами (Охтирканафтогаз, Чернігівнафтогаз, Полтаванафтогаз, Долинанафтогаз, Надвірнанафтогаз, Бориславнафтогаз) і трьома газопереробними заводами.

Також «Укрнафта» - одна з лідируючих компаній на українському ринку з реалізації нафтопродуктів. Компанія володіє мережею автозаправних станцій у кількості 563 АЗС, які розташовані майже у всіх регіонах України. АЗС працюють під брендом «Укрнафта».

Акції компанії розміщені на Українській біржі та ПФТС в Києві.