Білорусь продасть "Газпрому" свою газотранспортну систему

Офіційний Мінськ вирішив продати "Газпрому" 50 відсотків акцій «Белтрансгазу» за 2,5 мільярда доларів.

Переговори про продаж Росії білоруської частки "Белтрансгазу" тривають у Москві, повідомляє БЕЛТА з посиланням на Державний комітет з майна Білорусі.

В обговоренні проекту договору про купівлю 50% акцій ВАТ "Белтрансгаз" російським ВАТ "Газпром" бере участь перший заступник голови Держкоммайна Білорусі Сергій П’ЯТКОВ.

Білоруську делегацію очолює перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО. У четвер, як повідомляє Лента.ру, він провів переговори з главою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ "за документами, які готуються до підписання".

Вартість 50-відсоткового пакету акцій ВАТ "Белтрансгаз", що належать Білорусі, оцінюється в 2,5 млрд. доларів.

ВАТ "Газпром" з 2010 року є власником 50% акцій ВАТ "Белтрансгаз".

Керівники уряду Білорусі і "Газпрому" неодноразово заявляли про готовність до укладання угоди щодо купівлі-продажу акцій "Белтрансгазу", проте Мінськ пов`язав контракт з договором на поставку газу до Білорусі в 2012-2014 роках. "Газпром" подібні умови не влаштували.

У 2007-2010 роках "Газпром" поетапно викупив 50 відсотків акцій "Белтрансгазу" за 2,5 мільярда доларів, перераховуючи щороку 625 мільйонів доларів за 12,5 відсотка акцій. Угода була укладена, виходячи з оцінки ринкової вартості ВАТ "Белтрансгаз" у 5 мільярдів доларів, яку провів в 2006 році банк ABN Amro.

Уряд Білорусі, який переживає важку кризу, розраховував стабілізувати ситуацію на валютному ринку за допомогою обіцяного Росією кредиту з фонду ЄврАзЕС на 3 мільярди доларів, з яких 1,2 мільярда Москва обіцяла у нинішньому році. Умовою кредитування Росія висунула приватизацію білоруської власності, як мінімум, на 7,5 мільярда доларів протягом трьох років.

"Белтрансгаз" є монополістом на білоруському газовому ринку. За інформацією інформагентства БЕЛТА, на даний час газотранспортна система Білорусі, яку експлуатує ВАТ "Белтрансгаз", включає близько 7,5 тис. км газопроводів, 5 лінійних компресорних станцій, 3 підземні сховища газу, 233 газорозподільні станції, 26 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, 6 газовимірювальних станцій. "Белтрансгаз" забезпечує газопостачання споживачів республіки і транзитні поставки російського природного газу у Калінінградську область Росії, Литву, Україну, Польщу. Виконує операторські функції на білоруській ділянці магістрального газопроводу Ямал – Європа, який належить ВАТ "Газпром", протяжністю 575 км лінійної частини.