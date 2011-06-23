Україна почала реалізацію угоди з інвестування Китаєм 1 млрд. дол. у модернізацію шахт

Україна почала реалізацію угоди з Китаєм з інвестування 1 млрд. дол. у переоснащення і модернізацію вітчизняних вугільних шахт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, міністерство здійснює заходи для початку реалізації Рамкової угоди з фінансової співпраці між Міненерго і Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки, що передбачає надання китайською стороною під державні гарантії України близько 1 млрд. дол. для фінансування інвестиційних проектів технічного переоснащення і модернізації українських вугільних шахт.

У прес-службі зазначили, що 20 червня під час візиту в Україну глави КНР ХУ Цзіньтао було підписано угоду між ВАТ «Лисичанськвугілля» і науково-технологічною компанією «Тяньді» про технічне переоснащення і модернізацію шахти ім. Д.Ф. Мельникова (ВАТ «Лисичанськвугілля»).

«Підписання цієї угоди є основою для втілення пілотного проекту, який стане наступним кроком на шляху до реалізації Рамкової угоди, а також можливості фінансування Китаєм модернізації і будівництва нових шахт у розмірі до 1 млрд. дол. щорічно з використанням інших заставних механізмів, які не передбачають державних гарантій», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Лисичанськвугілля» має намір залучити 85 млн. дол. кредитних коштів під урядові гарантії для реалізації пілотного проекту технічного переоснащення і модернізації відокремленого підрозділу “Шахта імені Д.Ф. Мельникова”. Надання державних гарантій передбачене у постанові Кабінету міністрів України від 6 червня 2011 року №598.

У вересні 2010 року Міністерство вугільної промисловості України і Державний банк розвитку Китаю підписали меморандум про співпрацю у вугільній галузі. У документі зафіксовано намір китайської фінансової установи інвестувати кошти у технічне переоснащення державних вуглевидобувних підприємств України за вісьма інвестиційними проектами. Як пілотний проект було заплановано виділення китайським банком ще у 2010 році кредиту під технічне переоснащення шахт “Новопавлівська”, “Шахтарська-Глибока” і «ім. Д.Ф.Мельникова» на загальну суму 120 млн. дол. США.