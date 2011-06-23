НКРЕ знову просить Міненерговугілля віддати функції оператора ГТС «Укртрансгазу»

Національна комісія регулювання електроенергетики вчергове звернулася до Міністерства енергетики і вугільної промисловості з пропозицією привести нормативні акти міністерства відповідно до законодавства, поклавши функції оператора газотранспортної системи на ДК «Укртрансгаз», відібравши їх у НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання комісії заявив її член Сергій ДУНАЙЛО.

За його словами, регулятор неодноразово звертався в міністерство з проханням внести відповідну зміну до наказу відомства, проте Міненерговугілля поки що не відреагувало на це прохання.

При цьому член комісії наголосив, що існуюче сьогодні закріплення функцій оператора ГТС за «Нафтогазом України» суперечить положенням Закону «Про ринок природного газу», який набув чинності, а також низці директив Європейського Союзу.